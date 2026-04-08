Obras en materia de seguridad y entrega de ambulancia

Luego de la inauguración del Polo Judicial, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, recorrieron la obra de refacción y puesta en valor del edificio donde funcionará el Comando Patrullas de la Policía provincial en el Centro Recreativo y Municipal “Diego Armando Maradona”, ubicado en avenida Emiliozzi y calle 130, al cual se sumarán 20 efectivos en el marco de la política de repatriación del personal policial.

Asimismo, se firmaron convenios entre el Ministerio de Seguridad provincial y el Municipio para su incorporación al programa “Entramados”, que tiene como fin la prevención del delito y la reincidencia juvenil; y para la adhesión al “Anillo Digital Provincial”, un sistema de lectura de patentes vehiculares.

También se encontraban integrantes de Policía Rural, quienes en el inicio de la tarde recibieron una capacitación sobre la plataforma “Tranqueras Conectadas”, la cual fue implementada por la actual gestión municipal y que permite ubicar de manera rápida y precisa los establecimientos rurales del Partido, como así también la georreferenciación de caminos vecinales. La actividad contó con la participación de la directora de Desarrollo Agropecuario María Inés González.

Además, se suscribió un acuerdo mediante el cual la Provincia brindará capacitación profesional a la nueva Guardia Urbana local.

También, el Gobernador junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico. Para la ocasión pudo verse además personal médico que recibió las llaves en manos del gobernador y el ministro de salud. Estuvieron presentes además referentes y funcionarios de Región Sanitaria IX.

Luego, al finalizar, las y los funcionarios presentes saludaron a chicos y chicas que integran distintos programas y espacios municipales, quienes disfrutaban de una actividad recreativa impulsada desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio.