Liga Federal: Racing se tomó revancha en su primer triunfo y ganó el clásico 

El "Clásico de la Ciudad" fue de Racing en una nueva fecha de la tercera categoría del básquet nacional.

El "Chaira" derrotó 73 a 68 a Estudiantes y sumó su primera victoria en la Conferencia Sudeste A. Matías Sesto, Martín Delgado y Adriano Maretto con 18 puntos fueron los máximos anotadores.

En un duelo de altísimo voltaje, bajos porcentajes y buen marco de público, los dirigidos por Matías Orlando estuvieron más finos en el cierre y lograron su primera victoria de la temporada.

Fueron de ida y vueltas las acciones, el local arrancó mejor y obligó la detención desde el banco visitante que sirvió para la reacción y emparejar antes del primer final.

El segundo periodo inició con mucha fricción y mucha charla por lo que el aporte goleador disminuyó y el descanso largo llegó como antes del salto inicial, con parda.

Tras el entretiempo, el “Bataraz”, que había perdido a Marín por lesión, mostró su mejor versión y revirtió el marcador ante un ineficiente elenco racinguista que le costó convertir. Un parcial de 16 a 9 a favor de la visita inclinó el resultado para los dirigidos por Mariano Iglesias de cara a los últimos 10.

Sin embargo y con el aliento de su gente, Racing reaccionó, logró igualar el electrónico y durante muchos minutos intercambiaron goleo para un final incierto que se terminó definiendo a su favor desde la línea de tiros libres.

Finalmente fue festejo “Chaira” que salió de perdedor con poco aporte desde el banco de suplentes y recargando las ofensivas en las fichas mayores que, a excepción de Risso que se volvió el protagonista en el cierre y fue autor de puntos definitorios, los demás fueron de mayor a menor por el desgaste de los -muchos- minutos acumulados.

Por el lado “Bataraz”, en un clásico con bajos porcentajes de efectividad, nuevamente Maretto dio la cara y terminó preocupando más la lesión de Marín que seguir sin ganar en condición de visitante.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Casalot, N. y Szechenyi, A.

Racing (73): Risso (16), Sesto (18), Dupin (11), Yaben (8), Delgado (18) -FI- Besmalinovich (2), Larregina (0), Pereyra (0). DT- Matías Orlando

Estudiantes (68): Marín (9), Molina (11), Maretto (18), Arese (8), Framiñan (7) -FI- Piccinelli (5), Murias (5), Rincón (5). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 21-17; 39 – 39; 48 – 55 y 73 - 68