Comenzó en Bomberos la cursada en la Escuela de Aspirantes

Con más de 50 jóvenes aspirantes y un acto realizado en el Cuartel Central quedó oficialmente inaugurada la Escuela de Aspirantes de Bomberos Voluntarios de Olavarría.

En el acto de apertura hizo uso de la palabra el comandante General Raúl Ferreira, quien instó a los aspirantes a asumir con responsabilidad y compromiso esta vocación de servicio.

También se dirigió a los aspirantes el Segundo Jefe Marcelo Menchaca, único bombero activo que integró la primera escuela de bomberos de la institución, aportando una mirada histórica y motivadora.

El presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás, felicitó a los presentes por haber llegado hasta esta instancia y por la decisión de abrazar los valores que guían a la institución: salvar vidas y bienes al servicio de la comunidad.

Los aspirantes fueron recibidos también por integrantes del Cuerpo Activo del Cuartel Central y los destacamentos, en un gesto que simboliza el acompañamiento y la integración a la vida institucional desde el primer día.

La formación se extenderá durante 180 días e incluirá capacitación teórica y práctica en las distintas áreas del servicio y estará a cargo del Oficial Juan Belgrano, quien junto a un equipo de oficiales y suboficiales especializados será el encargado de transmitir conocimientos operativos, reglamentarios e institucionales a los aspirantes.

Durante el curso abordarán desde el marco histórico y normativo de la institución hasta técnicas y tácticas de intervención en distintos tipos de emergencias.