Jornada aniversario: 80 años de la EES N°6 “Nacional” de Olavarría

La Escuela de Educación Secundaria N°6 “Nacional” de Olavarría celebra su 80° aniversario con una jornada especial que se llevará a cabo el próximo viernes 10 de abril.

En este marco, la institución extiende la invitación a toda la comunidad educativa a participar de las actividades programadas para conmemorar esta significativa fecha.

El evento contará con un cronograma que combinará instancias formales, recreativas y artísticas, promoviendo la participación de estudiantes, docentes, directivos e invitados especiales.

Cronograma de actividades:

7:30 hs: Izado de la bandera nacional. Saludo inicial del equipo directivo y organización de los estudiantes en sus respectivos cursos.

8:00 hs: Inicio de actividades.

9:30 hs: Finalización de actividades e inicio del recreo.

9:45 hs: Acto central por el 80° aniversario.

10:30 hs: Caminata conmemorativa.

11:00 hs: Plantado de un árbol a cargo del Centro de Estudiantes. Foto grupal con invitados y abrazo institucional en el predio escolar. Cierre del acto y comienzo de la jornada recreativa artística, que incluirá la presentación de la “Murga de Segundo Año” y una interpretación musical a cargo del profesor Mauricio Rodríguez.

11:55 hs: Finalización de la jornada.

Desde la institución destacan la importancia de este aniversario como una oportunidad para reforzar la identidad escolar, celebrar la trayectoria educativa y compartir un espacio de encuentro con toda la comunidad.