Clínica de batería a cargo de Roberto Peyrano

El próximo sábado 18 de abril desde las 15 se realizará en la Casa del Bicentenario una clínica de batería que brindará el reconocido músico local Roberto Peyrano.

La propuesta se desarrollará con entrada libre y gratuita, es abierta a todo el público, y abordará la temática “La batería en el candombe”. Se invita a aquellas personas interesadas en participar a asistir con su tambor.

El músico Roberto Peyrano tiene una gran trayectoria que incluye haber integrado los grupos Vocal Añoranza, el Coro Polifónico Ciudad de Olavarría, el Grupo Vocal Quenuma, Walter Malosetti, el Quinteto de Jazz de Tandil, acompañar a Rossi en su obra para cuerdas piano y timbal Jazz Trío, Vocal Añoranza junto a Lito Nebbia, Roberto Fats Fernández (Festival de Jazz en, Olavarría), Quique Ferrari (bajo) Nicolás Tigri (saxo), Néstor Gómez (guitarra), Andrés Benuwsaer (piano).

Desde el año 1996 hasta el año 2018 integró la Orquesta Sinfónica Municipal “mtro. Mario Patané” como Timbal Solista. Fue invitado a participar en el Internacional Drum Fest 19-20 de Diciembre Centro Cultural Sur de CABA y actualmente integra como invitado en el Ensamble de Música Popular en la ciudad de Azul. Ha realizado numerosas clínicas y estudios musicales.