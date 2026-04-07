“Vinieron a robar y hasta se comieron una naranjita los muchachos”

Una ferretería ubicada en la esquina de Colón e Independencia fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes.

A través de un video, el comerciante mostró los daños ocasionados en dos vidrios del local, y relató que el día anterior habían cambiado otro por un hecho de similares características ocurrido el fin de semana.

“Ayer lunes terminamos de arreglar este vidrio y de acomodar el negocio, evidentemente acá no podés mostrar mercadería. Hoy martes nos encontramos no con uno, sino con dos vidrios rotos. Se comieron una naranjita los muchachos y se robaron los inflables de los nenes que estaban en la vidriera y otras cosas. Evidentemente a alguien se los venden” expresó con indignación.

“Sigue la joda acá en Olavarría. Nadie vio nada, nadie escuchó nada” cerró.