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 - 7 de Abril de 2026 | 09:44

“Vinieron a robar y hasta se comieron una naranjita los muchachos”

Con indignación, un comerciante mostró los daños ocasionados por delincuentes que volvieron a robar en su local tras otro hecho el fin de semana. Ocurrió en Colón e Independencia.

 

Una ferretería ubicada en la esquina de Colón e Independencia fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes.

 

A través de un video, el comerciante mostró los daños ocasionados en dos vidrios del local, y relató que el día anterior habían cambiado otro por un hecho de similares características ocurrido el fin de semana.

 

“Ayer lunes terminamos de arreglar este vidrio y de acomodar el negocio, evidentemente acá no podés mostrar mercadería. Hoy martes nos encontramos no con uno, sino con dos vidrios rotos. Se comieron una naranjita los muchachos y se robaron los inflables de los nenes que estaban en la vidriera y otras cosas. Evidentemente a alguien se los venden” expresó con indignación.

 

“Sigue la joda acá en Olavarría. Nadie vio nada, nadie escuchó nada” cerró.

 

 

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