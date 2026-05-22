Osecac en alerta por la crisis sanitaria | Infoeme
Viernes 22 de Mayo 2026 - 19:44hs
Viernes 22 de Mayo 2026 - 19:44hs
Olavarría
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Salud
 |  obra social
 - 22 de Mayo de 2026 | 18:43

Osecac en alerta por la crisis sanitaria

La Delegación local de la obra social de los empleados de comercio anunció que trabaja en medidas que garanticen el funcionamiento de la obra social y la continuidad de las prestaciones. Alertaron por la caída de la recaudación por el bajo aporte de los monotributistas y el vaciamiento del llamado Fondo Solidario de Redistribución. 

 

Desde la obra social de los empleados de comercio, alertaron sobre “la crisis económica y financiera que atraviesa el sistema sanitario también afecta gravemente a las obras sociales, uno de los sectores más golpeados por las políticas de ajuste y desfinanciamiento impulsadas por el Gobierno nacional”.

Advirtieron además que “esta situación se ve agravada por el crecimiento constante de los costos de las prestaciones y la fuerte caída en la recaudación, producto del bajo aporte de los monotributistas, la reducción de contribuciones y el vaciamiento del Fondo Solidario de Redistribución”.

En este escenario, plantearon, “resulta evidente la necesidad de una urgente recomposición de los aportes que perciben las obras sociales y una revisión del esquema de su financiamiento para evitar poner en riesgo el actual acceso a la atención de salud de las familias beneficiarias”.

En este contexto, adelantaron que desde la Obra Social de Empleados de Comercio y Servicios en Olavarría se trabaja en conjunto con diferentes áreas del Centro Empleados de Comercio Olavarría y la Asociación Mutual Mercantil de Buenos Aires analizando medidas destinadas a garantizar el funcionamiento de la obra social y la continuidad de las prestaciones para sus afiliados.

Esta semana se concretó un encuentro entre los actores, delegados y áreas competentes, en la que se definieron lineamientos y evaluaron posibles acciones a implementar con el objetivo de asegurar las prestaciones y se preserve la calidad de la atención médica, se contemplen los costos y el pago en tiempo y forma a los profesionales y prestadores.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME