Osecac en alerta por la crisis sanitaria

Desde la obra social de los empleados de comercio, alertaron sobre “la crisis económica y financiera que atraviesa el sistema sanitario también afecta gravemente a las obras sociales, uno de los sectores más golpeados por las políticas de ajuste y desfinanciamiento impulsadas por el Gobierno nacional”.

Advirtieron además que “esta situación se ve agravada por el crecimiento constante de los costos de las prestaciones y la fuerte caída en la recaudación, producto del bajo aporte de los monotributistas, la reducción de contribuciones y el vaciamiento del Fondo Solidario de Redistribución”.

En este escenario, plantearon, “resulta evidente la necesidad de una urgente recomposición de los aportes que perciben las obras sociales y una revisión del esquema de su financiamiento para evitar poner en riesgo el actual acceso a la atención de salud de las familias beneficiarias”.

En este contexto, adelantaron que desde la Obra Social de Empleados de Comercio y Servicios en Olavarría se trabaja en conjunto con diferentes áreas del Centro Empleados de Comercio Olavarría y la Asociación Mutual Mercantil de Buenos Aires analizando medidas destinadas a garantizar el funcionamiento de la obra social y la continuidad de las prestaciones para sus afiliados.

Esta semana se concretó un encuentro entre los actores, delegados y áreas competentes, en la que se definieron lineamientos y evaluaron posibles acciones a implementar con el objetivo de asegurar las prestaciones y se preserve la calidad de la atención médica, se contemplen los costos y el pago en tiempo y forma a los profesionales y prestadores.