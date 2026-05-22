Crece la expectativa por la posible visita del papa León XIV al país en noviembre

Desde hace un tiempo se viene especulando con la visita del papa León XIV en algún momento de este año, y es posible que el viaje se confirme en las próximas horas. El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno intercambiaron mensajes en las redes sociales que sugieren una posible llegada del Sumo Pontífice a la Argentina durante la primavera.

El canciller, tras una reunión con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, subió a sus redes una foto con el Presidente y deslizó: “Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino". Y agregó: “Solo resta definir la fecha, qué linda Primavera”.

Milei, en tanto, citó ese posteo y agregó “se viene”, con dos emojis significativos: la cara del león. Es decir, mensajes sin precisiones pero con todas las pistas del caso.

Desde Uruguay

En paralelo al mensaje de Quirno, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay señalaron que “se está trabajando fuertemente para que la visita se concrete en noviembre”. Desde Montevideo, las señales también apuntarían a una gira que incluiría a ambos países.

Así, el intendente de la ciudad uruguaya de Florida, Carlos Enciso —exembajador uruguayo en Buenos Aires— se adelantó el miércoles y afirmó que León XIV visitaría Uruguay, con el Santuario de la Virgen de los 33 Orientales entre los destinos previstos durante la primera quincena de noviembre.

En declaraciones a Radio Mitre, Enciso precisó que el cronograma del pontífice para ese período ya incluiría Argentina, Uruguay y Perú, aunque los días exactos aún no estarían cerrados.

River y Luján

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ya se había referido en abril de este año a la eventual llegada León XIV. Inclusive, en aquella oportunidad, mencionó que la comisión directiva del club River Plate ofreció su estadio para recibir al Pontífice.

Además, se rumorea que el único punto de la provincia de Buenos Aires al que acudiría León XIV es la ciudad de Luján. La Basílica fue visitada por el papa Juan Pablo II en su visita de 1982, hace ya 44 años.