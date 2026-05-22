Suspendieron las actividades de colonias recreativas de Pami

Este viernes se conoció que Pami decidió suspender las llamadas colonias recreativas, que tienen como finalidad desarrollar actividades al aire libre, caminatas y pileta climatizada.

Desde la oficina local de la entidad, su titular Guillermo Lascano precisó que la decisión obedece a las "bajas temperaturas" y que podrían retomarse las actividades en el mes de septiembre.

La decisión fue adoptada de manera centralizada por el organismo, por lo que tiene impacto en todas las jurisdicciones de la provincia y el país donde se desarrollaba el programa. En algunas ciudades, tal el caso de Chascomús, se registraron protestas de afiliados que reclamaron por considerar que la suspensión afecta sus posibilidades de socialización e integración.