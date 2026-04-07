Corrales, García y Azato, otra vez campeones en España

Boca Juniors cerró su participación en Europa el pasado domingo con la consagración en la “Oviedo Cup” y los olavarrienses del plantel fueron grandes protagonistas con su aporte goleador.

Los “Xeneizes” venían de ganar la Supercopa e hicieron doblete tras 10 partidos disputados en una semana, acumulando 9 victorias y un empate, 44 goles a favor y sólo 4 en contra.

El título para el elenco que cuenta con tres futbolistas de Olavarría llegó tras derrotar en la final 2-0 al Espanyol de Barcelona, con goles de Thiago Benjamín Posse Rivero e Isaías García.

Previamente, en la instancia de triangular, había derrotado 3-0 a AD Alcorcón, 4-2 a AC QMB Sports con un gol de Azato y 2-1 frente a Real Oviedo en Semifinales donde también anotó García.

El inicio del certamen había sido con dos goles de García, otro de Azato y otro de Corrales en la victoria 9 a 0 ante Astur CF; gol de Corrales en la victoria ante Las Rozas por 2 a 0; Azato volvió a festejar en el 10 a 0 ante SD Solares y en el último partido de Fase Regular, Azato y García anotaron en el 9 a 0 ante Marcet Comisentes.