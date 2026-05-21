Olavarría fue sede del Consejo Regional de Salud

En la mañana de este jueves se reunió en el Salón Rivadavia el Consejo Regional de Salud, y para la ocasión arribaron a la ciudad autoridades del ministerio de Salud de la Provincia e intendentes y funcionarios de las distintas ciudades que integran la Región Sanitaria IX.

El Intendente Maximiliano Wesner encabezó la jornada, junto al director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi; la directora provincial de Redes, Regiones Sanitarias y Salud Comunitaria, Noelia López; y el subsecretario de salud municipal Fernando Alí.

Los funcionarios presentes encabezaron una mesa de diálogo centrada en la compleja situación que atraviesa el sistema de salud pública a nivel nacional.

Durante las intervenciones se destacó la preocupación por el contexto de restricción presupuestaria y el impacto que esto genera en el funcionamiento de hospitales y servicios, especialmente de cara al invierno.

Asimismo, se remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo articulado con otros actores e instituciones para construir respuestas colectivas y, fundamentalmente, pasar del diagnóstico a acciones concretas que permitan dar respuesta a las demandas de la comunidad.

En este sentido, Ramiro Borzi planteó: “Los temas de hoy son aquellos que venimos sufriendo en el día a día: cómo hacemos para las compras de insumos, los medicamentos, articular y trabajar en conjunto como hacemos con el tema residuos patogénicos, iniciativas municipales en articulación con hospitales provinciales, todos ellos temas que implican una gran inversión en una época de mucha restricción por parte del gobierno nacional, hay una mirada estratégica de recortar sobre la salud más allá de los resultados que impliquen para la población; por lo cual tenemos que ser muy creativos para afrontar la situación, sobre todo ante la llegada del invierno con hospitales que estarán muy llenos. Es fundamental lograr acuerdos de aquí en adelante”.

Por su parte, Noelia López destacó: “Acompañamos desde la experiencia que venimos acumulando de gestión de nuestro Ministerio. La expectativa hoy es que podamos empezar un nuevo proceso de trabajo en esta región, y me parece clave la incorporación de otros actores que no seamos sólo los de salud, tenemos que organizarnos para afrontar lo que viene, más allá de todas las instancias de lucha que son muy contundentes”.

Finalmente, el intendente Maximiliano Wesner marcó la necesidad de sostener el Hospital Municipal y los CAPS “en un contexto de mayor afluencia”, y expresó que el presente es preocupante: “Con muchísimo menos recursos tenemos que garantizar una salud de calidad para una mayor cantidad de vecinos, por eso nos parece muy importante coordinar acciones conjuntas”.

“Tenemos que pasar del diagnóstico a la acción, no nos podemos quedar parados mirando porque nuestros vecinos necesitan respuestas. Ponemos el municipio a disposición de los municipios vecinos, la verdad que en estos tiempos no sentirse solo es muy importante” cerró.