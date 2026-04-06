Axel Kicillof estará en Olavarría este miércoles para inaugurar el Polo Judicial

Este miércoles 8 de abril, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof visitará nuevamente Olavarría. Será recibido por el intendente Maximiliano Wesner y encabezarán una variada agenda de actividades que incluirán la inauguración del Polo Judicial y una recorrida al Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”.

El arribo del mandatario bonaerense se dará en el inicio de la tarde y tendrá como primera actividad oficial la inauguración del edificio de la sede Olavarría del Departamento Judicial de Azul, denominado también como Polo Judicial, ya que allí tendrá su espacio y lugar de atención diversas dependencias que hasta la fecha funcionan de manera descentralizada.

Luego, todo se trasladará al Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”. Allí se desarrollan actividades de la Subsecretaría de Deportes, de Desarrollo Social, de protección integral de Derechos, de políticas de género y diversidad, como así también gestión de todo tipo de trámites.

En el marco de la visita, informó el Municipio, los funcionarios también recorrerán las obras de la nueva sede del Comando de Patrullas.

Más tarde se firmará un convenio para comenzar a implementar el Programa Entramados, para la prevención del delito de niños, niñas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. En relación con la población objetivo comprende a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años. Una herramienta estratégica para articular las políticas existentes, fortaleciendo la presencia del Estado en los territorios de mayor vulnerabilidad y construyendo respuestas integrales.

Por último, el gobernador hará la entrega de una ambulancia que será destinada al sistema público de salud.