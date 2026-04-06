Giménez y Weisbeck, con importantes aportes en el Torneo Federal

La tercera categoría del básquet nacional tuvo poca acción en la última semana para los representantes locales, pero los que jugaron fueron figuras.

En la continuidad de la Conferencia Sudeste A, hubo clásico en General Pico donde Ferro Carril Oeste se quedó con la victoria por 89 a 65 frente a Sportivo Independiente.

En el Colosito de Barrio Talleres, el “Verdolaga” dominó el juego Juan Sebastián Menna como eje ofensivo y la presencia de Nicolás Giménez en la pintura. El pivot de Olavarría que sumó su tercer partido en el elenco piquense terminó el partido con 13 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 20:36 minutos jugados.

Por otro lado, en la noche del domingo, Independiente estiró su invicto en el Duggan Martignoni al vencer a Estudiantes y el doble de la victoria fue de Ariel Weisbeck. El olavarriense que llegó en el 2023 al “Rojinegro” aportó 6 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 2 tapas en 38:24 minutos.

En el conjunto tandilense también sumó 6:58 minutos el juvenil Matías Beltramella que aportó 1 asistencia.