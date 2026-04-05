Estudiantes perdió en suplementario en el Duggan Martignoni

La Zona A de la Conferencia Sudeste tuvo acción en la noche del domingo y en Tandil, perdió Estudiantes en tiempo suplementario.

El “Bataraz” cayó 102 a 100 ante Independiente en el Duggan Martignoni y sumó su segunda derrota en la temporada. Había sido empate en 93 al final de los cuatro primeros parciales.

Alejandro Arca y Agustín Cordeiro fueron los máximos anotadores del partido con 27 puntos cada uno en el elenco ganador, mientras que en el “Bata” no fueron suficientes los 21 de Elías Molina.

Tras la paridad reinante en términos generales, los dirigidos por Mariano Iglesias no lograron sostener la diferencia de dos dígitos del tercer parcial y su rival de turno que logró su máxima distancia ya en el tiempo extra, debió hacerle frente a la reacción “albinegra” que igualó el resultado con menos de un minuto por jugar.

En la última posesión del elenco de Tandil, el olavarriense Ariel Weisbeck marcó el doble trascendental y en los últimos segundos del partido, Maretto no pudo con el triple y tampoco el debutante Rincón en el rebote para que la victoria terminara siendo del local.

Síntesis Independiente – Estudiantes:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros: Chantiri, A. y Bianco, L.

Independiente (102): Rodríguez (16); Arca (27); Cordeiro (27); Weisbeck (6); Zulberti (7) -FI- Beltramella (0); Gutkin (6), Lasarte (13). DT- Emmanuel Hartstock

Estudiantes (100): Framiñan (10); Arese (20); Maretto (19); Marín, F. (15); Molina (21) -FI- Piccinelli (9), Marin, L. (0), Rincón (6). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 20 – 24; 42 – 53; 64 – 71; 93 – 93 y 102 – 100