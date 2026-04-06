Caputo: "Los medios tratan de instalar que la gente no llega a fin de mes"

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó a los medios de comunicación y dijo que "mienten" al instalar un escenario de recesión que, a su criterio, no es real. También defendió que funcionarios del Gobierno y legisladores de La Libertad Avanza (LLA) hayan accedido a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina (BNA), en medio del pedido de investigación que impulsa la oposición en el Congreso. También respaldó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y adelantó que la inflación de marzo será “un poco más alta” por el efecto de la guerra en Medio Oriente.

“No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, dijo el ministro en una entrevista con Luis Majul en La Cornisa (LN+) en relación con los préstamos del BNA, y afirmó que él mismo incentivó el uso de estas líneas: “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

Asimismo, Caputo aseguró que no hay irregularidades y dijo las condiciones son iguales para todos los clientes. “Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”, explicó. También sostuvo que es lógico que los funcionarios recurran al Nación: “Cobramos el sueldo ahí y es el banco que más créditos hipotecarios da”. Según el ministro, el BNA otorgó más de 27.000 préstamos y los casos vinculados a funcionarios representan “menos del 0,2%”. “Es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito. Es totalmente legal y moral”, insistió.

En otro orden, el funcionario expresó que "el ruido político", en referencia a la polémica que hay sobre el accionar del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no afecta a la economía ni al rumbo del Gobierno. “Opino bárbaro de Adorni”, afirmó sin más, y le dio nuevamente su respaldo.

En varios pasajes de la nota describió al kirchnerismo como "el infierno" que no tiene chances de volver al poder, y que esa "volatilidad política" es lo que impacta en contra de la gestión, así como el accionar de los medios de comunicación.

Números, precepciones y realidad

Sobre el rumbo económico, Caputo dijo que hay "un récord" en el consumo y que los medios de comunicación buscar crear un escenario de "megarecesión" que no existe. "Hay sesgo. Tratan de instalar que hay una megarecesión, en el momento en que el consumo está en el nivel pico histórico. Dicen que el consumo está por el piso, que la gente no llega a mitad de mes, no están teniendo sesgo, están mintiendo". Y sumó: "Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia, nos declaró la guerra".

Consultado sobre el devenir de la inflación, dijo que de acuerdo al porcentaje de marzo que se conocerá en los próximos días “puede dar un poco más alta” por el efecto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles y el componente de educación en el marco del inicio de las clases, en línea con las estimaciones de las consultoras privadas. En febrero el indicador marcó 2,9% y acumuló nueve meses consecutivos sin desacelerar.

En ese sentido, reconoció tensiones inflacionarias: "Puede ser que la inflación venga más alta en marzo por la guerra y otras cuestiones". Y admitió: "La inflación es un monstruo que no terminamos de domar".