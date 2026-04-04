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 - 4 de Abril de 2026 | 10:05

Alejandro Sanz y la del “Bata”, junto a Ronaldo

El destacado artista internacional posó con la camiseta que Estudiantes utiliza en la Liga Federal.

Foto: Instagram

Alejandro Sanz recibió recientemente una camiseta de Estudiantes y en las últimas horas la lució junto a otra mega estrella internacional.

 

“De Olavarría a un reconocido artista” se había titulado la historia de cuando una mini fanática de Estudiantes, unió sus dos pasiones: Estudiantes y Alejandro Sanz.

 

Amelia Saez viajó a Capital Federal junto a su familia cuando el cantante español llegó a brindar shows y además de conocerlo, le hizo entrega de la camiseta que el “Bata” usa en la actual edición de la Liga Federal.

 

Y como en aquella oportunidad mencionaron, la camiseta sigue llegando cada vez más lejos, porque en las últimas horas el cantante la lució en Miami en un encuentro que incluyó un partido de tenis junto a Ronaldo, el exfutbolista que llevó a Brasil a ganar la Copa del Mundo en 2002.

 

Desde las redes del club sostuvieron “qué bien te queda esa casaca Alejandro Sanz. Gracias!” y mencionaron al astro brasilero, autor de la publicación.

 

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