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 - 4 de Abril de 2026 | 17:02

Cronograma semanal del Quirófano Veterinario Móvil

Estará en distintos puntos del Partido para estilizar mascotas. Los turnos deberán ser acordados previamente. 

El Municipio detalló el cronograma semanal del Quirófano Veterinario Móvil, correspondiente a los días lunes 6 a viernes 10 de abril. El vehículo sanitario recorre todo el Partido de Olavarría, ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas.

Para tramitar turno, los vecinos deberán comunicarse previamente por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284-666400. Al momento de tramitarlo, el personal de la Dirección Veterinaria del Municipio brindará toda la información necesaria y las respectivas indicaciones para preparar al animal, con el fin de lograr una intervención quirúrgica segura.

El horario de atención en quirófano móvil es de 8:30 a 12:00, de lunes a viernes, excepto feriados.

El cronograma previsto para la semana próxima:

Lunes 6 de abril: Zona Padre Kolbe (Las Heras 8890 casi calle 181).

Martes 7 de abril: Provincias Unidas (Sociedad de Fomento – Santa Cruz y Azopardo).

Jueves 9 de abril: Villa Magdalena SUM del NIDO (Necochea 6030).

Viernes 10 de abril: Sierras Bayas. Club San Martín.

 

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