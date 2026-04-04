El Municipio detalló el cronograma semanal del Quirófano Veterinario Móvil, correspondiente a los días lunes 6 a viernes 10 de abril. El vehículo sanitario recorre todo el Partido de Olavarría, ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas.

Para tramitar turno, los vecinos deberán comunicarse previamente por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284-666400. Al momento de tramitarlo, el personal de la Dirección Veterinaria del Municipio brindará toda la información necesaria y las respectivas indicaciones para preparar al animal, con el fin de lograr una intervención quirúrgica segura.

El horario de atención en quirófano móvil es de 8:30 a 12:00, de lunes a viernes, excepto feriados.

El cronograma previsto para la semana próxima:

Lunes 6 de abril: Zona Padre Kolbe (Las Heras 8890 casi calle 181).

Martes 7 de abril: Provincias Unidas (Sociedad de Fomento – Santa Cruz y Azopardo).

Jueves 9 de abril: Villa Magdalena SUM del NIDO (Necochea 6030).

Viernes 10 de abril: Sierras Bayas. Club San Martín.