Olavarrienses en Liga Argentina: los “Cóndores” igualaron la serie

Nuevamente en un repleto estadio “Federación”, Jujuy Básquet logró la victoria que necesitaba para iguala la serie que inició los Play-Off en la Conferencia Norte.

Jujuy Básquet derrotó 81 a 78 a Villa San Martín en un cotejo de trámite cerrado donde los “Cóndores” no lograron nunca mantener los dos dígitos de distancia ante un elenco chaqueño que siempre se mantuvo en vilo.

Francisco Fornes, en el representativo norteño, volvió a sumar pocos minutos. Jugó 4:37 minutos con 1 rebote.

El próximo martes, el tercer punto se juega en Chaco, a partir de las 21.30 hs. y Jujuy Básquet deberá ganar uno para devolver a contar con ventaja de localía.