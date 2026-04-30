Cuenta regresiva para el Torneo Federal de Hipismo

Durante el fin de semana largo en la pista y el predio “albinegro” se completará una nueva fecha del Torneo Federal de Hipismo y desde la Subcomisión palpitan una gran convocatoria y competitividad en el certamen.

Durante tres jornadas intensas, el hipismo será protagonista en la institución, con la presencia estimada de alrededor de 100 caballos, entre jinetes y amazonas del Club, competidores locales y delegaciones provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Como gran novedad, este año se sumarán participantes de Bahía Blanca, lo que jerarquiza aún más el nivel deportivo del certamen y reafirma a Olavarría como una sede estratégica dentro del circuito regional.

La presentación oficial del evento se llevó a cabo el pasado lunes por la tarde-noche, con la presencia del presidente Juan Manuel Falabella, la vicepresidenta Flavia Rivera, el subsecretario de Deportes del Municipio Juan Pablo Arouxet, junto a los referentes de la disciplina Ignacio Urdapilleta y el instructor Gonzalo De Martino, quienes compartieron detalles organizativos, deportivos y el crecimiento sostenido de la sección.

“Ya tenemos la experiencia de torneos anteriores y eso nos permite trabajar con mayor tranquilidad. Este año creemos que la convocatoria va a ser mucho más grande”, destacaron desde la organización confirmando casi un centenar de participantes ya que “Deportivamente es una época mucho más favorable que la del año pasado, y eso hace que muchos quieran participar”.

Uno de los puntos más relevantes será la incorporación de competidores de zonas que habitualmente no forman parte del circuito inmediato: “Se sumaron casi veinte caballos de la zona de Bahía Blanca, algo que no es habitual para este Federal, pero que suma muchísimo y potencia el torneo”.

El crecimiento del evento no sería posible sin el trabajo sostenido de la subcomisión de hipismo, el acompañamiento de la Comisión Directiva y el compromiso de las familias que integran la disciplina. En ese sentido, se destacó la importancia de haber generado una dinámica de trabajo constante durante todo el año.

“Hace un tiempo decidimos realizar competencias internas mensuales, y eso cambió todo. El predio se mantiene en condiciones de manera permanente y cada integrante del equipo ya sabe qué rol cumplir”, explicaron.

Además, se llevaron adelante mejoras estructurales importantes, como la optimización del sistema eléctrico y avances en el riego subterráneo, incluyendo la extensión hacia la antepista, lo que permitirá un desarrollo más ágil y ordenado de la competencia.

Estudiantes también será protagonista del certamen ya que contará con entre seis y siete binomios propios participando del Federal, un número significativo dentro de la disciplina: “Para el hipismo es muy importante tener esa cantidad de representantes en distintas categorías. Habla del crecimiento del semillero y del trabajo sostenido en el tiempo”.

A esto se suma la participación de jinetes de otras instituciones de la ciudad, lo que refuerza el desarrollo del deporte a nivel local y brinda la posibilidad de competir en casa, reduciendo costos y facilitando la continuidad en la disciplina.

“El Federal no es un hecho aislado, sino el resultado de un trabajo continuo. Eso hace que organizarlo sea más natural y sostenible en el tiempo”, expresó el presidente Falabella.

En tanto, desde el Municipio también destacaron el impacto positivo del evento: “No solo es importante en lo deportivo, sino también en lo económico. La llegada de cerca de 100 caballos implica la presencia de muchas familias en la ciudad, generando movimiento turístico y comercial”, señaló Arouxet.

Desde la organización extendieron la invitación: “Es un deporte muy lindo para ver, ideal para disfrutar tranquilo, con un mate, en un predio que se trabaja muchísimo durante todo el año. Vale la pena acercarse”.

Cronograma del fin de semana:

Viernes (desde el mediodía): jornada de ambientación, sin premiación, destinada a que los jinetes y caballos se adapten a la pista en sus respectivas alturas.

Sábado: inicio del Torneo Federal, desde las 9:00 hasta la tarde, según luz natural.

Domingo: continuidad de las pruebas y cierre con el Gran Premio, una de las competencias más destacadas del evento.

Fuente: Prensa CAE