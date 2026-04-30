Golf: tres categorías en la 2° fecha del ranking

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó la 2° fecha del certamen anual que otorga un viaje al ganador de la tabla de posiciones y fue representantes en tres categorías que completaron los 9 hoyos.

El Medal Play de mitad de semana consagró a Francisco Arenas con 35 golpes en Hasta 13 de Hándicap tras aventajar en el desempate automático a Iván Recabarren. Mario Fonseca con 36 golpes completó el podio.

Víctor Benítez con 35 golpes fue el ganador en De 14 a 24 y fue escoltado por José Prado con 36 golpes y Guillermo López con 38 golpes.

Por último, en De 25 al Máximo la victoria fue de José Armendano con 37 golpes. Rubén Dattoli con 39 golpes fue segundo y Máximo Boubeé con 40 golpes finalizó en tercer lugar.

La actividad continuará el fin de semana con uno de los Torneos más esperados del calendario. El Campeonato del Club Individual por Golpes “Copa Memorial Francisco Lamas” que se llevará a desde el viernes hasta el domingo con un Medal Play 54 hoyos. Para quienes no disputen el Campeonato, entre viernes y sábado jugarán el “Memorial Francisco Lamas”, un Medal Play 36 hoyos.

Fuente: Prensa CAE