Liga Pre-Federal Formativa: el “Bata” ganó en el “Maxi”

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, la categoría U17 de Estudiantes inició los Play-Off del certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet con victoria ante 9 de Julio.

El “Bataraz” derrotó 51 a 41 a 9 de Julio y se adelantó en la serie que tendrá, en la mañana del domingo, su definición. Gianna Bellinzoni y Agostina Chantiri fueron las goleadoras con 12 puntos.

En un duelo donde estuvo casi siempre en desventaja, las dirigidas por Delfina Rodríguez tuvieron una gran reacción en los últimos 10 minutos e hicieron valer su localía.

Si bien siempre estuvo al acecho, el elenco juvenil “albinegro” siempre fue perdiendo y recién tomó la delantera en los últimos 10 minutos que con una intensa defensa generó pérdidas, se permitió correr y tras pasar al frente, tuvo la templanza para poder cerrarlo favorablemente.

El segundo y definitorio punto de la serie se jugará el domingo desde las 11:00, también en el Maxigimnasio del Parque Guerrero.

Síntesis Estudiantes – 9 de Julio:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Zárate, F. y Loviso, F.

Estudiantes (51): Bringas Medina (11), Barrera (8), García Maroa (3), Chantiri (12), Clementi (2) -FI- Bonifacio (0), Elbey (0), Bellinzoni (12), Castañares (3). DT- Delfina Rodríguez

9 de Julio (41): Alarcón (13), Borsetti (5), Pratdessus (0), Fernández (2), Schatz (2) -FI- Sierra (1), Sagasti (0), Maggi (11), Sorzini (8), Severini (0). DT- Gustavo Candia

Parciales: 15 – 19; 22 – 27; 30 – 36 y 51 – 41