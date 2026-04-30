Francisco Bidé jugará el PGA Championship 2026

El golf argentino vive un momento histórico con sello olavarriense, ya que Francisco Bide logró clasificarse por primera vez en su carrera a un major: el PGA Championship 2026.

El olavarriense de 38 años alcanzó este hito tras una destacada actuación en el PGA Professional Championship, certamen que reúne a los mejores profesionales de club de Estados Unidos y que otorga 20 plazas directas al PGA Championship. El torneo se disputó en el exigente Bandon Dunes Golf Resort, donde Bide firmó una tarjeta total de 216 golpes (+1) para meterse dentro del Top 20.

Con este resultado, Bide no solo consiguió el objetivo más importante de su carrera, sino que además se transformó en uno de los pocos latinoamericanos en acceder al PGA Championship 2026, un logro reservado para una élite dentro del golf mundial.

Radicado desde hace años en Estados Unidos, el argentino se desempeña como profesional en el Capital City Club y compite en el circuito de la Georgia PGA. Su camino dista del habitual de las grandes figuras del PGA Tour: Bide forma parte del universo de los profesionales de club, que combinan la enseñanza con la competencia y que encuentran en este campeonato su principal vía de acceso a los torneos más importantes del mundo.

En un field de más de 300 jugadores y en un contexto de máxima exigencia, el representante de Olavarría mostró consistencia y carácter para sostenerse entre los mejores durante toda la semana y asegurar su lugar en el major. Un dato no menor es que alcanzó este logro a los 38 años, en una etapa donde no es frecuente dar este tipo de saltos en el alto rendimiento.

El jugador surgido en el Club Estudiantes compartirá escenario con las principales figuras del golf mundial.

Fuente: Prensa CAE