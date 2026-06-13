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 - 13 de Junio de 2026 | 22:44

Varios valientes jugaron bajo la lluvia los 18 hoyos

A pesar de las malas condiciones climáticas, se completó el Torneo “Mayorista de Helado”. Pablo Recalde fue el ganador.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un Medal Play 18 hoyos bajo la lluvia, el viento y el intenso frío para una única categoría.

 

A pesar de las exigentes condiciones climáticas, una buena cantidad de golfistas formó parte de la competencia, que puso a prueba la precisión y la constancia de los participantes a lo largo del recorrido.

 

En la Categoría Única, Pablo Recalde se quedó con el primer puesto tras completar la vuelta con 72 golpes y aventajar en el desempate automático ante Leonardo Paané. El tercer lugar fue para Martín Roude, con 73 impactos.

 

Fuente: prensa CAE

 

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