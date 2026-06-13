Varios valientes jugaron bajo la lluvia los 18 hoyos

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un Medal Play 18 hoyos bajo la lluvia, el viento y el intenso frío para una única categoría.

A pesar de las exigentes condiciones climáticas, una buena cantidad de golfistas formó parte de la competencia, que puso a prueba la precisión y la constancia de los participantes a lo largo del recorrido.

En la Categoría Única, Pablo Recalde se quedó con el primer puesto tras completar la vuelta con 72 golpes y aventajar en el desempate automático ante Leonardo Paané. El tercer lugar fue para Martín Roude, con 73 impactos.

Fuente: prensa CAE