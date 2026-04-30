El rector de la Unicen rechazó la intimación del Gobierno nacional

La tensión entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo tras conocerse una comunicación oficial del Ministerio de Capital Humano a través de la cual intimó a los rectores a asegurar el dictado de clases en las aulas.

En este sentido, el rector de la Unicen, Marcelo Aba, cuestionó la medida y señaló que estuvo dirigida “a los rectores” de manera genérica, sin nombres propios. “Cuando se hace una intimación lo hace bajo otra figura”, estimó.

En diálogo con El Eco de Tandil, Aba que la Unicen no cerró sus puertas ni impidió el trabajo de quienes decidieron no plegarse a las medidas de protesta. “Garantizar las condiciones para que quien quiera dar clase o quien quiera tomarlas lo pueda hacer es algo que está siempre vigente. Nosotros la Universidad la mantenemos abierta”, afirmó.

También verificó que “en todos los paros” hay docentes que mantienen sus cronogramas, ya sea de forma presencial o mediante el uso de herramientas virtuales y la entrega de material de estudio para no resentir las trayectorias académicas de los alumnos.

Por esta razón desestimó que la situación actual ponga en riesgo el ciclo lectivo de manera irreversible y recordó que la institución cuenta con mecanismos de recuperación de contenidos y reprogramación de exámenes que se activan naturalmente ante conflictos de larga data.

Aba reconoció que las medidas de fuerza son de “alta intensidad” en el último tiempo, aunque planteó que “nos toman en un momento del año en el que tenemos márgenes suficientes” para absorber estas contingencias sin que se produzcan afectaciones terminales.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad de Tandil y de las ciudades donde la Unicen tiene presencia (Olavarría, Azul y Quequén) a acompañar los reclamos pacíficos.