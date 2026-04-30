Liga Federal: Estudiantes vuelve a presentarse en el Maxigimnasio

La tercera categoría del básquet argentino tendrá una nueva presentación olavarriense en la Conferencia Sudeste A. Estudiantes recibe a Independiente.

El “Bataraz” volverá a presentarse este jueves por la noche en el Parque Carlos Guerrero, donde desde las 21 será anfitrión de Independiente de Tandil.

El equipo de Mariano Iglesias arriba con un importante envión anímico luego de reencontrarse con la victoria tras varias derrotas. En su última presentación, el conjunto olavarriense superó a All Boys en tiempo suplementario, en un partido que le permitió recuperar confianza y sensaciones positivas.

Por su parte, el “Rojo Serrano” viene de caer frente al líder Ferro de Pico, aunque ha demostrado a lo largo del torneo ser un rival duro y competitivo. En ese contexto, buscará recuperarse fuera de casa y dar un golpe que le permita escalar posiciones.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos en esta fase, con un antecedente de paridad absoluta: cada uno se hizo fuerte en su casa. Estudiantes ganó con autoridad en el Maxi en el primer cruce, mientras que Independiente se impuso en Tandil en un partido muy cerrado.

El encuentro, además, comenzará a marcar el destino de cara a la recta final de la Fase Regular, ya que ambos llegan con igualdad de condiciones en la tabla de posiciones.

Lucas Bianco de Tres Arroyo junto a Mariano Enrique de Bahía Blanca serán las autoridades. Diego Cortellino será el Comisionado Técnico.