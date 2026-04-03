Olavarrienses en Liga Argentina: los de la Sur arrancaron Play-Off

Cuatro escenarios en el país albergaron el inicio de los Play-Off para la Zona Sur de la segunda categoría del básquet nacional y hubo victoria para uno de los equipos que cuenta con presencia local.

En el “Ángel Cayetano Arias”, Deportivo Viedma jugó un gran partido y superó a Centenario de Venado Tuerto por 80 a 69 para quedarse con el primer punto de la Reclasificación de la Conferencia Sur entre el 8° y el 9° de la Fase Regular.

En un duelo intenso y cambiante, con mucha energía en ambos lados, Jeffrey Merchant completó 22:24 minutos con 14 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.

Por otro lado, en el José Martínez de Mar del Plata, Villa Mitre sufrió una abultada derrota ante Quilmes. Fue 90 a 57 en lo que significó la diferencia en contra más abultada de la temporada para el “Tricolor”.

En el equipo de Bahía Blanca, Luciano Tambucci completó 18:50 minutos con 7 puntos y 4 rebotes.