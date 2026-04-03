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 - 3 de Abril de 2026 | 10:23

“Caminemos por la paz”, el lema del Vía Crucis

Se realizó este Viernes Santo por la mañana, desde la Parroquia Monte Viggiano hasta la Virgen de la Loma. Cientos de fieles formaron parte de la tradicional peregrinación.

 

En la mañana de este Viernes Santo se llevó a cabo el tradicional Vía Crucis y la peregrinación al Santuario de la Virgen de la Loma, una de las manifestaciones de fe más convocantes de la ciudad.

 

La actividad, que alcanzó su 49° edición, se desarrolló bajo el lema “Caminemos por la paz tras las huellas de Jesús”. El punto de partida fue la parroquia Monte Viggiano, ubicada en Dorrego casi Riobamba, donde desde temprano se congregaron cientos de fieles dispuestos a emprender el recorrido.

 

La peregrinación avanzó por Riobamba hasta Avenida Colón, continuó por esta arteria hasta Ituzaingó y desde allí se dirigió hacia Avenida de los Trabajadores, en un trayecto cargado de reflexión, recogimiento y acompañamiento comunitario.

 

Con la salud como principal motivo de presencia, muchas personas manifestaron sus intenciones de agradecer y otras tantas de pedir en nombre de familiares o allegados. 

 

 

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