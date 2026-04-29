Básquet Local: festejos para Racing y Pueblo Nuevo

El certamen de Primera División organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la 3° fecha en dos escenarios.

En el Parque Olavarría, Racing no tuvo mayores complicaciones para sumar su tercer festejo en igual cantidad de presentaciones. Fue 96 a 60 ante Sport Club Trinitarios con 22 puntos de Tomás Ciuffetelli.

Con dominio absoluto, el “Chaira” sacó la primera diferencia con conversiones de tres puntos y luego se encargó de aumentarla más y más con el correr del reloj.

Por otro lado, en el De la Vega, Pueblo Nuevo tuvo su primera victoria al derrotar a Ferro por 76 a 91. Valentino Torres Gisler fue el goleador con 23 puntos.

La programación tendrá continuidad en la noche del jueves cuando El Fortín reciba a Racing de La Madrid en el Amadeo Bellingeri.

Síntesis Racing – Sport Club Trinitarios:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Carusso, M. y Maiola, E.

Racing (96): Ciuffetelli (22), Pietrafesa (15), D´Alessio, F. (4), Santana (5), D´Alessio, S. (8) -FI- Cuadrillero (7), Migliazzo (7), Ciappina (7), Dieser Catalid (3), Alonso (6), Pereyra (10), Díaz Herrera (2). DT- Matías Orlando

Sport Club Trinitarios (60): Morena (11), Levenbrik (4), Junco (10), Briguez (11), Pasos Pérez (10) -FI- Arias (2), Vaccarezza (6), Biscardi 82), Cainzos (0), Álvarez (4), Martínez (0). DT- Marcelo Álvarez

Parciales: 22 – 10; 44 – 28; 75 – 45 y 96 – 60