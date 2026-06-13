“Las Sierras” hizo la primera prueba piloto de un colectivo de pasajeros impulsado a GNC

La empresa "Las Sierras", encargada de prestar el servicio de transporte interurbano de pasajeros en Olavarría, hizo la primera prueba piloto de un colectivo impulsado a GNC.

El vehículo funciona solo a gas - es decir que no lo hace combinado con otro combustible-, tiene mejores comodidades y se ha adaptado al servicio que ofrece el traslado de pasajeros desde y hacia las localidades del Partido.

Es una unidad versátil, segura, y con la que se reducen costos operativos. Por otra parte, se disminuye la huella de carbono y la emisión de material particulado y gases de efecto invernadero, sin dejar de lado la reducción en la contaminación sonora al ser más silencioso que una unidad diesel, lo que tuvo gran aceptación por parte de los usuarios y choferes de la empresa.

Esta prueba es por un mes con opción de compra y la unidad fue utilizada como refuerzo en las distintas líneas.

Desde la empresa destacaron que constituye un hito para la ciudad de Olavarría ya que fue la primera unidad modelo en toda la provincia de Buenos Aires.

“Las Sierra de Olavarría SRL está en camino de efectuar una inversión histórica que apuesta por energías más limpias, tecnología de punta y una mejora real en la experiencia de viaje de los pasajeros” valoró la propia firma.