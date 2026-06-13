Licencias: habrá demoras por fallas en insumos enviados desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial

En las últimas horas se volvieron a registrar inconvenientes con los kits de impresión que son enviados desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De acuerdo con lo que se detalló desde la oficina local, los insumos presentan fallas que impiden su utilización para futuras licencias, lo que perjudicará los tiempos de entrega.

Se añadió que el inconveniente radica en que los rollos de laminado no cuentan con el chip correspondiente. La situación afecta a todas las oficinas bonaerenses, por lo que desde la Dirección Provincial de Licencias de Conducir se elevó el reclamo pertinente.

Desde la oficina local, ubicada en San Martín al 2522, se añadió que no se cuenta con precisiones acerca de cuándo se dará un nuevo arribo de insumos, por lo que la normal impresión de licencias se verá afectada, al menos, durante la próxima semana.

Se aclaró, a la par, que el funcionamiento de la oficina continuará de manera normal tanto en la gestión para la obtención de turnos como en la atención de los mismos, como así también la respuesta a trámites y gestiones. Sin embargo, por el momento no se podrá llevar a cabo la impresión y entrega de licencias.