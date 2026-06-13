Liga Federal: Racing tiene rival para los Cuartos de Final

Racing ya conoce a su rival para los Cuartos de Final Interconferencia de la tercera categoría del básquet nacional.

Desde el venidero miércoles, el “Chaira” enfrentará a Belgrano de San Nicolás iniciando las acciones en el Parque Olavarría.

El equipo nicoleño derrotó a Ciudad de Campana en un tercer partido reñido tras llegar igualados en 1. Fue 79 a 78. El “Rojo” fue dominador absoluto de las acciones, al igual que 24 horas antes donde se impuso 99 a 75, pero unos muy malos últimos 10 minutos permitieron la reacción visitante que tuvo, en la última jugada, la pelota de la victoria que finalmente no fue.

El susto de la noche fue para Joaquín Lallana, el pivot del equipo de San Nicolás que quedó tendido sobre la cancha al término del partido luego del duro, y accidental, golpe recibido en la definición de las acciones.

El basquetbolista belgranese fue retirado inconsciente del estadio y permaneció varias horas en observación antes de ser dado de alta para realizar más horas de reposo en su domicilio.

En los restantes cruces Interzonales de la Conferencia Sudestte, Regatas se medirá con Independiente de General Pico, Somisa con All Boys de Santa Rosa y Atenas de La Plata frente a Ferro de General Pico.