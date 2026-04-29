Básquet Formativo: docena de cruces en la continuidad del año

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas tuvo la disputa de una nueva fecha.

Las dos zonas de la rama masculina jugaron gran parte de la 6° fecha, en tanto hubo duelos recuperados en varios escenarios.

Por otro lado, debido a la alerta meteorológica del pasado domingo, fue suspendido uno de los duelos programados para las categorías formativas femeninas y se completó el restante.

Los resultados:

Masculino:

San Martín vs Racing

U13: 20 – 63

U15: 40 – 74

U17: 35 – 104

Chacarita vs Sport Club Trinitarios

Mini: 12 – 42

U13: 55 – 42

U15: 61 – 59

U17: 51 – 78

El Fortín vs Racing (L)

Mini: 0 – 0

U13: 28 – 52

U15: 54 – 83

U17: 45 – 61

Mariano Moreno vs Las Flores Básquet

Mini: 0 – 20

U15: 0 – 20

Mariano Moreno vs Estudiantes Blanco

U15: 21 – 36

U17: 32 – 80

Jorge Newbery vs Argentino

U13: 123 – 11

U15: 20 – 0

U17: 80 – 40

Racing Blanco vs Comercio

U13: 19 – 103

U17: 45 – 62

Estudiantes Blanco vs Ferro

U13: 31 – 61

U17: 71 – 49

U21:

Comercio 73 – 68 Chacarita

Jorge Newbery 67 – 76 Argentino

Racing 84 – 56 Estudiantes

Femenino:

Comercio vs El Fortín

U13: 14 – 76

U15: 38 – 68

U17: 49 – 52