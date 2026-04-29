Básquet Formativo: docena de cruces en la continuidad del año

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas tuvo la disputa de una nueva fecha.
Las dos zonas de la rama masculina jugaron gran parte de la 6° fecha, en tanto hubo duelos recuperados en varios escenarios.
Por otro lado, debido a la alerta meteorológica del pasado domingo, fue suspendido uno de los duelos programados para las categorías formativas femeninas y se completó el restante.
Los resultados:
Masculino:
San Martín vs Racing
U13: 20 – 63
U15: 40 – 74
U17: 35 – 104
Chacarita vs Sport Club Trinitarios
Mini: 12 – 42
U13: 55 – 42
U15: 61 – 59
U17: 51 – 78
El Fortín vs Racing (L)
Mini: 0 – 0
U13: 28 – 52
U15: 54 – 83
U17: 45 – 61
Mariano Moreno vs Las Flores Básquet
Mini: 0 – 20
U15: 0 – 20
Mariano Moreno vs Estudiantes Blanco
U15: 21 – 36
U17: 32 – 80
Jorge Newbery vs Argentino
U13: 123 – 11
U15: 20 – 0
U17: 80 – 40
Racing Blanco vs Comercio
U13: 19 – 103
U17: 45 – 62
Estudiantes Blanco vs Ferro
U13: 31 – 61
U17: 71 – 49
U21:
Comercio 73 – 68 Chacarita
Jorge Newbery 67 – 76 Argentino
Racing 84 – 56 Estudiantes
Femenino:
Comercio vs El Fortín
U13: 14 – 76
U15: 38 – 68
U17: 49 – 52