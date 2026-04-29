Se hizo la luz en el Ricardo Sánchez: El Fortín inauguró luminarias

El Fortín tuvo, este miércoles, la inauguración de la nueva luminaria de su estadio central.

Encabezado por el flamante presidente Federico Prester y Leandro Lanceta, mandamás hasta el pasado sábado, se realizó la presentación en sociedad de la obra que demandó una importante inversión.

De la jornada también participó Juan Pablo Arouxet, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, Leo Barrionuevo y el doc. Sebastián Lombardo en representación de la Liga de Fútbol de Olavarría y demás integrantes de la Comisión Directiva.

“Esta obra, importantísima para la entidad, se pudo concretar por el aporte de Clubes en Marcha que impulsó la Municipalidad de Olavarría” sostuvieron en la presentación y en sintonía, Juan Pablo Arouxet agregó: “Parte de esto tiene que ver con Clubes en Marcha y nos llena de orgullo acompañar a los dirigentes, por lo que nos queda solamente felicitar al club por esta hermosa obra”.

Federico Prester, en sus primeras palabras como presidente del club del barrio Luján dijo: “Nos toca a nosotros darle inauguración por una cuestión de tiempo. Tuvimos el apoyo de la Municipalidad y lo decidimos invertir acá, pusimos parte de nuestro patrimonio para poder llevarla a cabo, pero todos entendíamos que era muy necesaria”.

“Hemos pasado tardes hermosas en este escenario, y casualidades de la vida hace 8 años estábamos festejando acá una de las últimas alegrías”, sentenció el presidente antes de iniciar la cuenta regresiva para el encendido oficial de las nuevas luces LED del Ricardo Sánchez.

La inauguración se produjo aprovechando la presentación de los dos equipos “Fortineros” que completaron la fecha del Torneo Unión Regional Deportiva en la categoría Juvenil.