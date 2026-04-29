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 - 29 de Abril de 2026 | 17:10

Fútbol Femenino: jugaron solamente en Formativas

Debido a las malas condiciones climáticas del pasado domingo, el fútbol femenino de Olavarría solo tuvo actividad en Sub15.

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó una nueva fecha para la categoría formativa.

El Torneo "Andrea Serris"  tuvo su continuidad de forma parcial.

El sábado, tal como estaba estipulado, se jugó la sexta fecha, primera de las revanchas, en Sub15.

El domingo, por su parte, fueron suspendidos los encuentros en Primera División debido al alerta meteorológico.

 

Los resultados:

Sub15:

Municipales 0 - El Fortín 0

Estudiantes 2 (Jazmín Bonillo -2-) – 2 (Malena Praiz -2-) Ferro 

Racing 1 (Martina Campos Coronel) – 1 (Rocío Sigler) Ferroviario 

 

Fuente: prensa LFO

 

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