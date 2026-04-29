Fútbol Femenino: jugaron solamente en Formativas

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó una nueva fecha para la categoría formativa.

El Torneo "Andrea Serris" tuvo su continuidad de forma parcial.

El sábado, tal como estaba estipulado, se jugó la sexta fecha, primera de las revanchas, en Sub15.

El domingo, por su parte, fueron suspendidos los encuentros en Primera División debido al alerta meteorológico.

Los resultados:

Sub15:

Municipales 0 - El Fortín 0

Estudiantes 2 (Jazmín Bonillo -2-) – 2 (Malena Praiz -2-) Ferro

Racing 1 (Martina Campos Coronel) – 1 (Rocío Sigler) Ferroviario

Fuente: prensa LFO