Robó herramientas de una casa, lo allanaron y las recuperaron

El último sábado una vivienda ubicada en calle Merlo al 2100 fue el centro de un robo de herramientas, luego de que un hombre forzara la ventana frontal de la casa y se llevará varios elementos del interior de la misma.

Se trató de una aspiradora en caja con sus accesorios, una pistola de pintar eléctrica en caja con sus accesorios, dos soldadores de estaño eléctricos sin marcas visibles en cajas y dos destornilladores philips.

Luego del llamado a las fuerzas policiales, personal del Comando de Patrulla observó las cámaras de seguridad del hogar e identificó al joven de 22 años responsable del robo, que según indicaron “se lo reconoce por frondosos antecedentes delictivos”.

Tras una recorrida preventiva por la zona, arribaron a su domicilio, donde realizaron un allanamiento con anuencia -el joven autorizó a las fuerzas de seguridad a ingresar y registrar su vivienda- recuperando totalidad de los elementos que fueron sustraídos.

Fue imputado por Robo. Interviene la UFI N°04 a cargo de la Dra. Paula Serrano.