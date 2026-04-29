El programa completo de “La Ganadería que Viene 2026”

Con la ganadería atravesando un gran momento, La Ganadería que Viene 2026 se prepara para una edición clave del 13 al 15 de mayo en la Sociedad Rural de Olavarría. Bajo el lema “Ser ganadero en 2026 sin morir en el intento”, el evento vuelve a posicionarse como un espacio estratégico para capacitarse, actualizarse y generar negocios, integrando tecnología, sanidad, genética y manejo productivo.

Desde su inicio en 2023, el ciclo creció hasta convertirse en una verdadera vidriera nacional, combinando jornadas técnicas, exposición comercial, actividades prácticas y remates en un mismo lugar. Este año, además, suma nuevas experiencias que amplían su propuesta y consolidan su identidad.

Programa completo

Charlas Técnicas – Carpa Principal

Miércoles 13

10:30 – Ingreso al predio – Espacio IPCVA

11:00 – Bienestar animal, capacitación práctica (Martín Spada)

12:00 – Degustación de carne

13:00 – Bienestar animal, capacitación teórica (Martín Spada)

14:00 – Engorde a corral y su importancia (Eugenia Brusca / Pablo Grahmann)

Jueves 14

08:30 – Acreditación

09:00 – Sarna en bovinos (Adrián Lifschitz y Candela Cantón)

10:00 – Control de DVB con vacunación estratégica (Alejandra Capozzo)

14:00 – Remate “Genética Olavarría”

14:30 – Producción pastoril intensiva (Eloísa Pimienta)

15:30 – Concentración de celos (Augusto Nascimbene)

16:30 – Suplementación en autoconsumo (Darío Colombatto)

Viernes 15

08:30 – Acreditación

09:00 – Desafíos sanitarios (Germán Cantón)

10:00 – Planificación forrajera (Emanuel Gericó)

15:00 – Living ganadero (Iturrioz, Carona, Urruty, Arregui)

16:00 – Eficiencia genética (Aníbal Pordomingo)

17:00 – Cierre: Sebastián Riffel

Spot Empresas – Pabellón Vidriado

Charlas comerciales de empresas líderes durante las tres jornadas, con participación de laboratorios, semilleros, genética y maquinaria.

Remate “Genética Olavarría”

El jueves 14 de mayo, la Sociedad Rural de Olavarría será sede de la primera edición del Remate Especial de Invernada y Vientres “Genética Olavarría”, organizado por Colombo y Magliano y puntapié inicial de una propuesta pensada para consolidar a Olavarría como una de las regiones proveedoras de genética más importantes de la Argentina.

Genética Olavarría 2026 aspira a instalarse como referencia anual en el centro del país. Contará con el auspicio de la Asociación Argentina de Angus y está previsto un tramo destacado para la venta de Terneras Angus Certificadas (TAC) y Madres Angus Seleccionadas (MAS).

Pista Off Road: una experiencia única

Una de las grandes novedades será la pista off road diseñada por ANCAT S.A., pensada para que cualquier visitante pueda probar camionetas en condiciones reales de campo.

El circuito incluirá:

Vadeos de hasta 50–60 cm de agua

Cruces de ejes para evaluar suspensión y tracción

Pendientes laterales de hasta 30°

Rampas y montículos compactados

Ya confirmaron su presencia: Grupo Haus (Volkswagen, Jeep, RAM y Fiat), Roas (Ford) y Fortecar (Chevrolet).

Una experiencia técnica, segura y divertida que promete ser uno de los grandes atractivos.

Tres días para capacitarse, ponerse al día y hacer negocios en el corazón ganadero del país

Con tres días de programa, más contenido y más empresas, La Ganadería que Viene 2026 confirma su crecimiento y su compromiso con el desarrollo regional. Desarrollándose integramente en la Sociedad Rural de Olavarría, con fácil acceso y comodidades para público y empresas, el evento vuelve a colocar a Olavarría como anfitriona destacada, combinando técnica, innovación, genética y comercio en un mismo lugar: el corazón ganadero de la Argentina.

Importante: la participación en el evento es libre y gratuita, y no requiere inscripción previa. Sin embargo, se recomienda registrarse con anticipación para agilizar el ingreso al predio a través de este link.

Más información:

www.laganaderiaqueviene.com.ar

+ 54 9 2284 653922