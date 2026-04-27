Liga Nacional: hubo festejos para Ferro y La Unión

La máxima categoría del básquet argentino sigue adelante con la primera llave de Play-Off y hubo victorias para Ferro Carril Oeste y La Unión.

En el Cincuentenario de Formosa, La Unión se recuperó e igualó la serie ante Independiente. Fue 86 a 62 para poner el cruce 1 a 1 y ahora mudarse a Córdoba.

La “U” que logró una veintena de puntos de diferencia en la primera parte y luego la controló, tuvo a Mariano Marina como uno de los jugadores en doble dígito con 10 puntos en 27:14. Además, el base sumó 1 rebote, 4 asistencias y 3 recuperos.

Por otro lado, Ferro puso la serie match-point al derrotar a Peñarol por 80 a 78 en el Héctor Etchart. En un cotejo digno de Play-Off con cambio constante de liderazgo, el “Verdolaga” defendió su ventaja en la última posesión y está a un triunfo de avanzar de ronda.

Nuevamente, Alejandro Diez no sumó minutos aunque fue parte de la plantilla.