Torneo Interligas Juveniles: cuatro triunfos locales para cerrar la fecha

El certamen reservado para dos categorías en formación que reúne equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría y Bolívar completó la 7° fecha con todos festejos locales.
En dos escenarios se cerró una nueva fecha y sobre cuatro presentaciones, sólo hubo victorias olavarrienses.
Embajadores en condición de visitante ganó en sus dos cotejos y El Fortín hizo lo propio en el Ricardo Sánchez.
Los resultados:
Sub12:
Bancario 0 – 2 Embajadores
El Fortín 3 – 0 Empleados
Sub14:
Bancario 1 – 6 Embajadores
El Fortín 8 – 0 Empleados