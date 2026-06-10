Torneo Interligas Juveniles: cuatro triunfos locales para cerrar la fecha | Infoeme
Miércoles 10 de Junio 2026 - 22:01hs
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 - 10 de Junio de 2026 | 20:21

Torneo Interligas Juveniles: cuatro triunfos locales para cerrar la fecha

En el transcurso de este miércoles, se completó una nueva fecha del Torneo Unión Regional Deportiva para las categorías Juveniles y fue con todas victorias olavarrienses.

Foto: Prensa El Fortín

El certamen reservado para dos categorías en formación que reúne equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría y Bolívar completó la 7° fecha con todos festejos locales.

 

En dos escenarios se cerró una nueva fecha y sobre cuatro presentaciones, sólo hubo victorias olavarrienses.

 

Embajadores en condición de visitante ganó en sus dos cotejos y El Fortín hizo lo propio en el Ricardo Sánchez.

 

Los resultados:

Sub12:

Bancario 0 – 2 Embajadores

El Fortín 3 – 0 Empleados

 

Sub14:

Bancario 1 – 6 Embajadores

El Fortín 8 – 0 Empleados

 

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