Torneo Interligas Juveniles: cuatro triunfos locales para cerrar la fecha

El certamen reservado para dos categorías en formación que reúne equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría y Bolívar completó la 7° fecha con todos festejos locales.

En dos escenarios se cerró una nueva fecha y sobre cuatro presentaciones, sólo hubo victorias olavarrienses.

Embajadores en condición de visitante ganó en sus dos cotejos y El Fortín hizo lo propio en el Ricardo Sánchez.

Los resultados:

Sub12:

Bancario 0 – 2 Embajadores

El Fortín 3 – 0 Empleados

Sub14:

Bancario 1 – 6 Embajadores

El Fortín 8 – 0 Empleados