Golf: jugaron el Medal Play de mitad de semana

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó otro Medal Play a 9 hoyos de mitad de semana que estuvo reservado para dos categorías con hándicap.

La competencia reunió a un buen número de jugadores y consagró a Lucas Pagano con 34 golpes en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Amadeo Papa con 35 golpes y Adolfo Masescu con 36 golpes.

Martín González con 36 golpes se consagró ganador en De 14 al Máximo. José Gonzáles con 37 golpes fue segundo y Guillermo López con 38 golpes completó el podio.

La actividad continuará este fin de semana en la cancha “albinegra” durante el fin de semana; el sábado se disputará un Medal Play a 18 hoyos correspondiente al Torneo “Mayorista de Helado” y el lunes feriado será el turno de un Medal Play a 9 hoyos denominado “Comisión”.

Fuente: Prensa CAE