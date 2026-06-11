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 - 11 de Junio de 2026 | 17:23

Golf: jugaron el Medal Play de mitad de semana

En la jornada del último miércoles, tuvo continuidad el torneo anual Ranking “Piana del Sole” y fue con victorias para Lucas Pagano y Martín González.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó otro Medal Play a 9 hoyos de mitad de semana que estuvo reservado para dos categorías con hándicap.

 

La competencia reunió a un buen número de jugadores y consagró a Lucas Pagano con 34 golpes en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Amadeo Papa con 35 golpes y Adolfo Masescu con 36 golpes.

 

Martín González con 36 golpes se consagró ganador en De 14 al Máximo. José Gonzáles con 37 golpes fue segundo y Guillermo López con 38 golpes completó el podio.

 

La actividad continuará este fin de semana en la cancha “albinegra” durante el fin de semana; el sábado se disputará un Medal Play a 18 hoyos correspondiente al Torneo “Mayorista de Helado” y el lunes feriado será el turno de un Medal Play a 9 hoyos denominado “Comisión”.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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