Nehuén Erripa volvió a Europa y tuvo su debut

El ciclista olavarriense comenzó a transitar una nueva experiencia en Europa y fue con una carrera de tres días en Polonia con más de 200 deportistas.

Nehuén Erripa tuvo su primera experiencia competitiva en Polonia, donde finalizó 53° en una prueba con más de 200 participantes.

Superada esa primera exigencia, Erripa ya se enfoca en uno de los compromisos más importantes de su calendario, el Tour de Malopolska 2026, tradicional competencia polaca de categoría UCI 2.2 que se desarrollará entre el 11 y el 14 de junio.

La 64ª edición de la carrera tendrá un recorrido exigente, compuesto por un prólogo y tres etapas de montaña que atravesarán algunos de los paisajes más duros de la región de los Cárpatos polacos.

El Tour de Malopolska es una de las carreras por etapas más tradicionales del calendario polaco y habitualmente reúne a equipos continentales, selecciones nacionales y formaciones de desarrollo de distintos países europeos.

Para Erripa será una nueva oportunidad de sumar experiencia internacional y medirse con ciclistas de alto nivel en una prueba de prestigio dentro del calendario UCI.