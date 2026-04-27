Golf: algunos valientes desafiaron al viento

En el campo de golf del Club Estudiantes de disputó el Torneo “Ford K” con varios valientes que se animaron a desafiar al viento.

Diego Green con 32 golpes por desempate automático en una única categoría fue el ganador. Se impuso a Martín González y Antonio Álvarez que con 34 golpes finalizó tercero.

La actividad continuará el miércoles con la segunda fecha del Ranking “Piana del Sole”, mientras que, desde el viernes 1° de mayo, al domingo 3, se disputará el Campeonato del Club Individual por Golpes – Copa “Memorial Dr. Francisco E. Lamas”.

Fuente: prensa CAE