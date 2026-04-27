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 - 27 de Abril de 2026 | 12:39

Golf: algunos valientes desafiaron al viento

En la fría jornada del domingo, varios valientes se sumaron a disputar un Medal Play 9 hoyos. El ganador fue Diego Green.

En el campo de golf del Club Estudiantes de disputó el Torneo “Ford K” con varios valientes que se animaron a desafiar al viento.

 

Diego Green con 32 golpes por desempate automático en una única categoría fue el ganador. Se impuso a Martín González y Antonio Álvarez que con 34 golpes finalizó tercero.

 

La actividad continuará el miércoles con la segunda fecha del Ranking “Piana del Sole”, mientras que, desde el viernes 1° de mayo, al domingo 3, se disputará el Campeonato del Club Individual por Golpes – Copa “Memorial Dr. Francisco E. Lamas”.

Fuente: prensa CAE

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