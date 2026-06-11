Atentos a los cambios reglamentarios para este Mundial

Arranca el Mundial y los miles de olavarrienses que se sentarán, se pararán o saltarán frente a los televisores deben conocer la nueva reglamentación aprobada por IFAB (International Football Association Board) y que entrará en vigor en esta Copa del Mundo.

Estas iniciativas van a castigar con mayor dureza las pérdidas de tiempo, los insultos entre futbolistas y van a cambiar el protocolo VAR con decisiones como la posibilidad de “reparar” una segunda amarilla injusta que expulse a un jugador.

Minimizar las interrupciones

Cuando un saque de banda se retrase deliberadamente por parte de un jugador, el árbitro lo indicará mediante gestos o incluso con un silbato.

A partir de ese momento comenzará una cuenta de 5 segundos dentro de la cual el saque debe ejecutarse. Si el jugador no realiza el saque dentro de esos 5 segundos, el saque de banda será concedido al equipo rival.

El arquero tendrá cinco segundos para realizar un saque en vez de los ocho segundos que entraron en vigor esta pasada temporada. En el caso de que exceda ese tiempo, se concederá saque de esquina a favor del equipo rival.

Diez segundos para hacer el cambio

Consiste en que los jugadores sustituidos deben abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos. Si no lo hacen, el sustituto sólo podrá entrar en la siguiente interrupción del juego.

Si incumplen el plazo de 10 segundos para abandonar el campo, el cambio no se hace pero el jugador que iba a ser reemplazado sí deja el terreno de juego.

Esa sustitución, ya en inferioridad numérica, solamente se podrá hacer en la primera interrupción tras un minuto de juego y no se podrá cancelar o modificar. Se mantiene... pero se hará más tarde. Existen excepciones, como lesiones o motivos de seguridad. Si se realizan varias sustituciones al mismo tiempo, todos los jugadores sustituidos deberán abandonar el campo dentro de los 10 segundos contados desde que el cuarto árbitro levanta la tablilla.

Cambios en el protocolo del VAR

Se ha decidido ampliar las situaciones en las que el VAR puede intervenir. El VAR podrá recomendar una revisión al árbitro de campo cuando:

Una tarjeta roja directa resulte de una decisión claramente incorrecta en lo relativo a la segunda amarilla. Podrá corregirse esa segunda amarilla.

Exista un caso de identidad equivocada (se amonesta o expulsa al jugador equivocado).

Se conceda incorrectamente un saque de esquina. ¿En qué consiste esto último? En el caso de los córners concedidos erróneamente, la decisión podrá corregirse antes de que se ejecute el saque, sin necesidad de una revisión prolongada.

Nunca se corregirá después de haberse sacado ya el córner. Serán decisiones tomadas en 10-15 segundos y que sean evidentes.

Prohibido taparse la boca

A discreción del árbitro, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un rival podrá ser sancionado con una tarjeta roja.

Solamente, sin embargo, se habla de “situación de confrontación” y se refiere a taparse la boca con la mano, el brazo o la camiseta.

Menos tolerancia con las protestas

El árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión arbitral.

Esta nueva norma se aplicará también a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego. Un equipo que provoque la suspensión de un partido perderá, en principio, dicho partido por incomparecencia, con el fin de evitar casos como el ocurrido en la final de la Copa África.

Lesiones y atención médica

Cuando un jugador lesionado recibe atención médica en el terreno de juego por parte del médico o fisioterapeuta, deberá abandonar el campo y permanecer fuera durante un minuto antes de poder volver a entrar.

Pausas de hidratación y explicaciones del árbitro

En este Mundial hay que añadir dos detalles más: habrá pausas de hidratación en mitad de cada periodo y los árbitros explicarán las decisiones del VAR.

Cuando las condiciones meteorológicas lo requieran, habrá pausas de hidratación para proteger la salud y la seguridad de los jugadores.