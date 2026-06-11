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 - 11 de Junio de 2026 | 11:55

Las “Semis” del Torneo Unión Regional Deportiva, en dos días

Los tres equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría conocen día y horario para iniciar con las Semifinales del Torneo Unión Regional Deportiva.

Foto: Archivo

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida confirmó día y horarios para iniciar con la anteúltima llave de Play-Off de la edición 2026.

 

El pasado martes se definió que Estudiantes y El Fortín jugarán su partido el domingo en el Parque Carlos Guerrero y Racing y Balonpié lo harán el lunes en el Buglione Martinese aprovechando el feriado nacional.

 

En Sub21, Embajadores logró conseguir el último boleto a Semifinales al derrotar a Ferro por 1 a 0 y tras la igualdad en los 180 minutos festejar desde los penales.

 

La programación:

En Primera División 

Domingo:

15:00 hs.: Estudiantes vs. El Fortín

Lunes:

15:00 hs.: Racing vs. Balonpié

 

En Sub21:

Domingo:

13:30 hs.: Juventud vs Boca 

A definir:

Embajadores – El Fortín 

 

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