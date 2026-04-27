Universidades: comenzó otra semana de paro, con clases parciales

La comunidad universitaria, integrada por docentes, no docentes y estudiantes, atravesará desde este lunes otra semana de paro que impactará en el dictado de clases y complicará aún más el desarrollo del primer cuatrimestre en las principales casas de estudio del país.

Esto sucede mientras el Gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo que le obliga a transferirle $2.5 billones a las facultades y avanza con un nuevo proyecto de financiamiento.

Los gremios universitarios realizan entre este lunes 27 de abril y el sábado 2 de mayo una medida de fuerza que no sólo afectará el dictado de clases es diferentes facultades sino que también en colegios secundarios que dependen de estas altas casas de estudios. El plan de lucha del sector ya suma unas 15 jornadas de paro docente y 10 días del sector nodocente, en un reclamo que suma lo salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, indicaron desde Conadu, una de las federaciones nacionales mayoritarias junto a Conadu Histórica.