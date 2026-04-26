Liga Federal: Racing lo ganó con el tiro del final

Racing sigue haciendo valer su localía y en la continuidad de la Conferencia Sudeste A, logró un agónico triunfo.

El "Chaira" derrotó 81 a 80 a All Boys de Santa Rosa y sumó su tercer festejo en la tercera categoría del básquet nacional. Matías Sesto con 31 puntos fue el goleador del partido.

Agónico por dónde se lo mire el festejo racinguista en el Parque Olavarría, porque el triple de la victoria llegó con la chicharra y desató la algarabía de un buen número de espectadores que le hicieron frente al frío.

Todos aciertos marcaron el comienzo del partido, ninguno de los dos elencos sacó ventaja y reinó la paridad en los primeros 10 minutos, para continuar las acciones con la misma idea: posesiones largas y buscar ventaja. Recién sobre el cierre de la primera mitad, la visita logró una leve ventaja con la que se fue al descanso.

Tras el regreso del descanso, los pampeanos sacaron una decena de puntos, pero Racing sostuvo su idea y no desesperó a pesar de no estar tan certero con el aro.

Ya en los últimos 10 minutos, los guiados por Matías Orlando iniciaron apresurados por descontar, pero poco a poco limó la diferencia y llegó como al comienzo a los últimos 40 segundos.

Dramático fue el final, All Boys convirtió en una disputada ofensiva y en la respuesta, cuando el tiempo se consumía, apareció Matías Sesto para vestirse de héroe y darle la tercera victoria de la temporada a Racing.

Gran trabajo colectivo para el equipo de Olavarría, el mejor de los 9 cotejos. Delgado se bancó a los atléticos internos rivales; Yaben hizo un gran desgaste en defensa a pesar de perder en centímetros; Risso distribuyó el juego como en ninguno otro duelo; Sesto fue indiscutible figura y Besmalinovich, Larregina y Pereyra vienen ganándose sus minutos en un plantel corto que los necesita y mucho.

Síntesis Racing – All Boys:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Chantiri, A. y Bianco, L.

Racing (81): Risso (13), Besmalinovich (4), Yaben (10), Delgado (18), Sesto (31) -FI- Pereyra (4), Larregina (0), Cuadrillero (0), Ciuffetelli (1). DT- Matías Orlando

All Boys (80): Torres (6), Zalabardo (10), Dasso (12), Bellozas (14), Sánchez (15) -FI- Ingressia (12), Herrero (11), Bonino (0). DT- Ezequiel Santiago

Parciales: 24 – 23; 42 – 47; 58 – 62 y 81 – 80