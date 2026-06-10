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Un hombre resultó herido de un balazo en el barrio Facundo Quiroga II

Sucedió este miércoles por la mañana en Leloir al 400. La víctima recibió un impacto de bala que le perforó un pulmón. El agresor, que se movilizaba en moto, fue identificado y se realizó un allanamiento.

 

En la mañana de este miércoles, un hombre resultó herido de un disparo de arma de fuego y la Policía investiga las circunstancias del hecho que ocurrió en el barrio Facundo Quiroga II.

 

Según se pudo saber en base a su propio relato, la víctima llegaba a su casa cuando fue abordada por otro masculino que se movilizaba en moto. Todo sucedió en Leloir al 400.

 

La bala “le perforó un pulmón y quedó alojada en el cuerpo vertebral” precisó una fuente. El joven fue trasladado al Hospital Municipal y luego intervenido quirúrgicamente. De acuerdo al parte médico oficial se encuentra estable en la Unidad de Terapia Intensiva.

 

En el transcurso de la mañana, personal de la Comisaría Segunda pudo identificar al agresor y realizó un allanamiento con anuencia en un domicilio. Allí no lograron dar con el arma utilizada para el ataque, pero sí lo notificaron de la formación de una causa en su contra. 

 

 

 

 

 

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