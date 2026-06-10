Docentes de la Unicen aceptaron la oferta salarial del Gobierno

A través de una encuesta, de la que participaron más de 650 afiliados, la ADUNCe (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro) aceptó la propuesta de un incremento salarial que el Gobierno de Milei negocia con las universidades, en el marco del conflicto por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El acuerdo contempla un aumento del 21,3% con el salario de junio, con impacto en el aguinaldo, y de un 3% en octubre sobre lo que será la base de septiembre. Además, contempla la reapertura de la paritaria cada tres meses para intentar darle continuidad a una recomposición.

Esta propuesta incluye una actualización del 20% en los gastos de mantenimiento, donde se contemplan unos 50 mil millones de pesos extra para los Hospitales Universitarios, a los que se les adeudan 80 mil millones en lo que va del año.

También prevé un incremento del 50% para las Becas Belgrano, un incentivo económico mensual para estudiantes regulares de las consideradas como “carreras estratégicas” que está congelado en $81.685 hace más de 2 años.

La compulsa llevada a cabo entre los docentes de la Universidad Nacional del Centro arrojó como resultado que entre los 663 que respondieron un 62.4% votó “sí” a la oferta salarial y el 57.1% se mostró partidario de sostener las medidas de fuerza aprobadas en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales del 5 de junio de 2026.

“La Comisión Directiva resolvió realizar la consulta a toda la docencia universitaria y pre universitaria por tratarse de una propuesta salarial que impacta en el conjunto de trabajadores. Se optó por un mecanismo participativo virtual y asincrónico con el objetivo de conocer la opinión del mayor número de docentes posible” se informó a través de los canales de comunicación del gremio.

También advierte que “la Comisión Directiva de ADUNCe reafirma su compromiso de lucha para lograr la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Con las jornadas de lucha de la comunidad universitaria logramos reabrir la paritaria y por ese mismo camino, en defensa de la educación pública, vamos por todo lo que falta”.

El presupuesto de las universidades se devaluó un 35% desde la asunción de Javier Milei y llegaría al 45% a fin de año si no se producen cambios, tomando como base de proyección la inflación estimada por el Relevamiento Mensual del Banco Central.