Boxeo: sólo derrotas para pugilistas olavarrienses

Tres representantes de diferentes gimnasios locales se subieron al ring en el transcurso del fin de semana y fue sin victorias.

La primera en salir a escena fue la lapridense Jessica Young que, tras su frustrado retorno al ring luego de un año, como fondista en el Club El Fortín, se presentó en Gonzales Chaves.

La boxeadora del FB Box enfrentó a Aldana Lird en Hasta 54 kilos y fue derrota en las tarjetas en el festival organizado por Irigoyen Box Promotion en el Club Deportivo Independencia.

Ya en la jornada del último sábado, Tomás Coca se presentó en La Liga Metropolitana, competencia boxística por excelencia en el AMBA y en la 5° fecha, sumó una caída. El representante de Turco Box enfrentó al representante de All Boys, Lorenzo Campos Sánchez y cayó en las tarjetas.

Tampoco pudo ser para Diego “Chinito” Requena que en Saladillo cayó ante Dylan Agustin Flores de La Matanza. El festival organizado por el Team Battista tuvo lugar en el Club San Roque y cerró con cinco peleas profesionales y ocho amateurs, una con la presencia del deportista de Matadero Box.