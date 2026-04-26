Liga Pre-Federal Formativa: Ferro y El Fortín recibieron a Argentino

El certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet para las categorías formativas tuvo dos cotejos en diferentes gimnasios locales y fue con un festejo.
Argentino de Bahía Blanca completó su gira por Olavarría y tras sus presentaciones ante Estudiantes, enfrentó a Ferro y El Fortín. En el Amadeo Bellingeri, El Fortín ganó en Juveniles y en el U13 en el "De la Vega", perdió el “Carbonero”.
El resto de la programación fue suspendida por el alerta naranja por vientos.
Los resultados:
U13:
Ferro 40 – 92 Argentino (Bahía Blanca)
U17:
El Fortín 71 – 58 Argentino (Bahía Blanca)