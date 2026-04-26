Liga Pre-Federal Formativa: Ferro y El Fortín recibieron a Argentino | Infoeme
Domingo 26 de Abril 2026 - 18:50hs
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 - 26 de Abril de 2026 | 18:21

Liga Pre-Federal Formativa: Ferro y El Fortín recibieron a Argentino

La Liga Pre-Federal Formativa tuvo continuidad parcial en la Ciudad en la mañana de este domingo con dos cotejos. Ganó El Fortín.

Foto: Encestando Olavarría

El certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet para las categorías formativas tuvo dos cotejos en diferentes gimnasios locales y fue con un festejo.

 

Argentino de Bahía Blanca completó su gira por Olavarría y tras sus presentaciones ante Estudiantes, enfrentó a Ferro y El Fortín. En el Amadeo Bellingeri, El Fortín ganó en Juveniles y en el U13 en el "De la Vega", perdió el “Carbonero”.

 

El resto de la programación fue suspendida por el alerta naranja por vientos.

 

Los resultados:

U13:

Ferro 40 – 92 Argentino (Bahía Blanca)

U17:

El Fortín 71 – 58 Argentino (Bahía Blanca)

 

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