Fútbol Femenino: dos partidos con goleadas para la Primera División

La Liga de Fútbol de Olavarría tuvo acción parcial en sus competencias para el fútbol femenino ya que las malas condiciones climáticas obligaron la suspensión de varios duelos.

El pasado domingo se jugaron dos partidos de la 11° fecha de la Primera División y fue con amplias goleadas, en tanto, el restante fue suspendido.

En Sub15, serán reprogramados los dos encuentros que marcaban el inicio de los Play-Off.

Los resultados:

Municipales 8 (Sonia Tabarés -4-, Brenda Leguizamón, Sheila Irazar, Clara Vallejos y Evelyn Duarte) – 0 El Fortín 0

Sierra Chica 0 – 21 (Mía Suárez Fernández -3- , Bianca Zibecchi Moriones -4-, Jazmín Vailatti -6-, Vanina Narváez, Luz Attadía -2-, Morena Tolosa -2-, Camila Conti -2- y Melany Gómez) Club Ciudad

Miércoles a las 20, Ferro Carril Sud vs. Colonias y Cerros (pendiente)

Fuente: Prensa LFO